انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل مشمس نهارا وبارد ليلا والقاهرة 20 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، ومائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء والمدن، ونشاط للرياح بسرعة 32 كيلو متر في الساعة.

وأضافت الأرصاد، تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح من 16 إلى 18 عقدة وتعتدل على جنوب الصعيد بسرعة 14 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونستعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على المدن المختلفة، وتصل في القاهرة 20 العظمى و14 الصغرى، وأبو سمبل 25 للعظمى و 14 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 20 للعظمى و 13 للصغرى، وكفر الشيخ 19 العظمى و14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 19 للعظمى و 12 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 21 العظمى و 12 للصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 14 صغرى، وأبو رماد 25 العظمى و17 الصغرى، ومحافظة أسيوط 22 العظمى و10 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 16 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى و 12 للصغرى، وأسوان 25 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى و 11 للصغرى، والزقازيق 21 العظمى و 13 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى المنيا 22 للعظمى و 9 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 15 للصغرى، وسفاجا 24 للعظمى و 16 الصغرى، ورأس حدربة 23 العظمى و18 للصغرى، ومحافظة السويس 21 العظمى و 12 الصغرى، والعريش 20 العظمى و12 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 24 العظمى و12 الصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و 16 الصغرى، الطور 23 العظمى و 11 الصغرى، وسيوة 20 للعظمى و 9 صغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى و 9 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 21 للعظمى و 13 الصغرى، و دمنهور 19 للعظمى و 14 الصغرى، وحلايب 23 العظمى و 18 صغرى، ، ورأس سدر 24 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

ذكرت درجة الحرارة في دمياط 19 للعظمى و 13 للصغرى، ومحافظة الفيوم 21 للعظمى و 12 للصغرى، ومدينة الأقصر 24 العظمى و 12 الصغرى، وبني سويف 21 العظمى و 12 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى.

وتتابع أن درجة الحرارة غدا في رفح 19 العظمى و 11 الصغرى، والسلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 20 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 20 العظمى و13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 20 العظمى و14 الصغرى، ونخل 19 العظمى و6 للصغرى، وطابا 20 للعظمى و 14 الصغرى.

أماكن سقوط الأمطار

وتتوقع الأرصاد، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وسقوط امطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونستكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين في المحافظات والمدن: