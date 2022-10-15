انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل على القاهرة واضطراب الموج البحر المتوسط بارتفاع 3 أمتار

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد بشكل طفيف على مختلف الأنحاء، وتصل فى القاهرة إلى 28 للعظمى ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على تلك الأنحاء.

وذكرت أن حالة الطقس نهارا تكون مائلة للحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، و لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على تلك الأنحاء، مع اضطراب حالة البحر المتوسط على غرب المتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 3 متر، و رياح بسرعة 50 و 60 كيلو.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا الاحد في القاهرة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 27 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمى و 21 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 21 للصغرى، و ومطروح 25 للعظمى و 19 للصغرى، و العريش 29 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا بورسعيد 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 20 للصغرى، و الاسماعيلية 29 للعظمى و 19 للصغرى، و السلوم 25 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى حلايب 30 للعظمى و 25 للصغرى، و ونويبع 30 للعظمى و 22 للصغرى، و الطور 30 للعظمى و 21 للصغرى، و العريش 29 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 24 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 24 للصغرى، و ومرسي علم 31 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 20 للصغرى، و بني سويف 30 للعظمى و 19 للصغرى.

وتابعت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا فى سوهاج 32 للعظمى و 20 للصغرى، و أسيوط 31 للعظمى و 18 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى و 21 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 20 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 متر إلى 3 أمتار ورياح جنوبية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1 و 1.75 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: