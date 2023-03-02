انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة على القاهرة وتسجل 27 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة غدا الجمعة، تراجعا طفيفا على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا سيكون باردا على أغلب الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية ، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع واتجاه الرياح جنوبية غربية وجنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونوضح في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على الأنحاء كافة، وتصل في القاهرة 27 للعظمى و 15 للصغرى ، وسيوة 25 للعظمى و 13 صغرى، وطابا 29 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 15 للصغرى ،والغردقة 31 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في حلايب 26 العظمى و 15 صغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 23 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في أبو سمبل 33 للعظمى و 16 الصغرى، بني سويف 30 العظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في قنا 35 للعظمى و 15 للصغرى ،ومدينة سفاجا 32 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية

كما تصل درجة الحرارة غدا في نخل 30 للعظمى و 8 للصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و 14 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 26 العظمى 16 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 14 للصغرى، بورسعيد 22 العظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى،و كاترين 21 العظمى و6 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ في وادي النطرون 28 العظمى و 15 الصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 16 للصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و 14 الصغرى.

كما تسجل في مرسى علم 31 للعظمى و16 الصغرى ، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 للصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و17 الصغرى ،وأبو رماد 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في محافظة الفيوم 29 للعظمى و 15 للصغرى ، وبنها 27 العظمى و15 الصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تسجل في مدينة شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، والسلوم 21 للعظمى و 11 للصغرى، ورأس غارب 31 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسيوط

وتصل درجة الحرارة في أسيوط 32 للعظمى و 15 صغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 11 الصغرى، ورفح 22 العظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 26 العظمى و15 الصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 15 للصغرى، والأقصر 35 العظمى و 14 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 28 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ويبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة في المحافظات والمدن المصرية: