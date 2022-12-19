انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف نهارا واضطراب حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج 3 أمتار

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد، وحار على جنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على جميع المدن المصرية من الشمال الى الجنوب، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسرعة رياح تصل الى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 و 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 22 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الإدارية 22 للعظمى 14 للصغرى، والمنصورة 22 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 22 للعظمى و 16 للصغرى، والإسماعيلية 23 للعظمى و 14 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في طنطا 21 للعظمى و 16 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 21 للعظمى و 16 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 23 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 3 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 22 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 19 للعظمى و 4 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 15 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي علم 28 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 23 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 23 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 24 للعظمى و 10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أسوان 29 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 10 للصغرى، و أبوسمبل 27 للعظمى و 13 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات المصرية: