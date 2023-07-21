انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة مشمس نهارا والقاهرة 36 للعظمى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، لتشهد طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تعتدل على باقي الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد، ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 36 العظمى و26 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، والمنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وتصل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 26 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، و 6 أكتوبر 36 العظمى و26 الصغرى والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 24 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى وسوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 39 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والطور 41 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة في مرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: