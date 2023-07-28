انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارًا على المدن و«العظمى» في القاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا السبت لتسجل 36 درجة للعظمى على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة رطبا نهارا على العاصمة والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون مائلة للحرارة رطبة ليلا، وشبورة مائية صباحا على الطرق، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، إذ تبلغ علي القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، و ومدينه 6 أكتوبر 37 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، و العلمين 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مرسي علم 40 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 40 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 42 للعظمى ، و 30 للصغرى.

وذكرت أن درجه الحرارة فى المنيا 41 للعظمى و 24 للصغرى، واسيوط 42 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الأقصر 44 للعظمى و 30 للصغرى، و أسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 34 للعظمى و 25 للصغرى، و الإسماعيلية 39 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 38 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد، اعتدال حالة البحر الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2.25 متر وحركة رياح شمالية غربية.

توقعات شهر أغسطس المقبل

وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس المقبل مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس .

كما يساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الساعات الأولى من الصباح الباكر .

وتتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية.

وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣.

وخلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء معلنا بذلك عن الإنفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التى نشهدها حاليا .