انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على شمال البلاد والإسكندرية تسجل 28 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات، وتصل فى الإسكندرية 28 للعظمى و 22 للصغرى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد.

وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 30 للعظمى و 21 للصغرى، و أكتوبر 31 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 28 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين 28 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 21 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 21 للصغرى، و السلوم 28 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 28 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 31 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 29 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فى مطروح 27 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، و والعريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 21 للصغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد تسجل فى بني سويف 31 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 20 للصغرى، وأسيوط 32 للعظمى و 19 للصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 22 للصغرى، والأقصر 39 للعظمى و 23 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 23 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 24 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات المصرية: