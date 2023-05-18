انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وأمطار على السواحل والعظمى بالإسكندرية 23

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على العاصمة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 29 العظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و18 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الغردقة 33 للعظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 الصغرى، وبنها 28 العظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الفيوم 30 للعظمى و 18 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 23 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى، والسلوم 24 العظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

وتسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 20 صغرى، وادي النطرون 29 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 34 للعظمى و 21 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى، وطابا 30 للعظمى و 19 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 22 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 29 العظمى و 21 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 17 للصغرى، وكاترين 28 العظمى و 10 الصغرى، والأقصر 34 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في السويس 30 العظمى و17 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 17 الصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 20 الصغرى، والعريش 25 العظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 29 العظمى و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 30 العظمى و 17 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى.

وتتوقع فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتحذر من حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من 2.5الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: