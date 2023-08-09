انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا والقاهرة 33 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتعلن حالة الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تكون الظاهرة المؤثرة في الطقس هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة إلى 33 العظمى، و25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى، و29 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 الصغرى، وطنطا 33 العظمى، و24 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمياط 32 العظمى، و25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى، و25 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و24 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتصل درجة الحرارة غدا فى الغردقة إلى 41 للعظمى، و30 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى، و24 للصغرى، والطور 36 العظمى، و24 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى، و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 العظمى، و25 الصغرى، ونخل 38 العظمى، و17 الصغرى، وكاترين 33 العظمى، و16 الصغرى، ورفح 32 العظمى، و24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في رأس حدربة 37 العظمى، و29 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و23 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و24 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتسجل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 33 للعظمى، و25 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى، و29 الصغرى، والعريش 33 العظمى، و24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى، و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 40 للعظمى، و30 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى، و26 الصغرى، والسويس 35 العظمى، و25 الصغرى، وقنا 42 العظمى، و28 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في سيوة 36 للعظمى، و23 صغرى، والسلوم 35 العظمى، و24 الصغرى، والفيوم 36 العظمى، و24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي علم

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون إلى 34 العظمى، و23 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى، و30 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى، و31 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 37 العظمى، و30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى، و30 الصغرى، و6 أكتوبر 34 العظمى، و25 الصغرى، وأسوان 43 العظمى، و29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى، و25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: