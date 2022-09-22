انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة والعظمى 33 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 و 3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح ليلا على اغلب الانحاء بسرعة 16 عقدة على القاهرة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى مدينة أكتوبر 34 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 31 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى طنطا 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 20 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسي مطروح 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 21 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع 36 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة على مدن الصعيد فى المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 22 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 22 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية: