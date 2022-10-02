انخفاض درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب نهارًا ومعتدل ليلًا على القاهرة.. والعظمى 33 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا ومعتدل ليلًا حتى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 34 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 23 للصغرى، و وكفر الشيخ 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى و 23 للصغرى، و سيوة 30 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 33 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى طنطا 33 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 31 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 للصغرى، و ومرسي علم 35 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 34 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 37 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 387 للعظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 26 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد الجوية ان تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر الى 2 متر ، ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1 و 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح الشمالية الشرقية على مناطق من القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد مما تقلل نسبة الرطوبة وبالتالي الاحساس بحرارة الطقس.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن :