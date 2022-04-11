انخفاض درجات الحرارة غدا .. طقس بارد ليلًا على جميع المدن و«العظمى» في الإسكندرية 19

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كل المدن والمحافظات، ليسود طقس ربيعي معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء نهارا وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، طقس بارد ليلًا على اغلب المدن لطيف على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 25 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 25 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 19 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 23 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 24 للعظمي و 15 للصغري، والاسماعيلية 24 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 25 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة فى مطروح

وتصل درجة الحرارة غدا فى مطروح 18 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 23 للعظمي و 13 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 22 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 25 للعظمي و 14 للصغري.

وتابعت الارصاد، أن درجات الحرارة غدا فى بني سويف 25 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 26 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى قنا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى قنا 33 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 36 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 36 للعظمي و 20 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و18 للصغري.

وتتوقع الارصاد الجوية ان تتراوح حالتي البحر الاحمر والمتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية مع نشاط للرياح على مدار اليوم.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن المصرية: