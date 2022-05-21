انخفاض درجات الحرارة غدا.. تصل في القاهرة 27 للعظمى وتعرض البلاد لكتلة هوائية باردة

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد بسبب كتلة هوائية باردة أدت إلى تلطيف الأجواء واعتدال فى درجات الحرارة، إذ تصل الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مدن القاهرة وشمال البلاد تشهد طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، وطقسًا حارًّا على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائلًا للبرودة ليلًا على شمال الصعيد ومعتدلًا على الجنوب.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 27 للعظمى، و17 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و17 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 25 للعظمى، و17 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى، و17 للصغرى، وبلطيم 25 للعظمى، و18 للصغرى، والسلوم 25 للعظمى، و16 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى المنصورة إلى 27 للعظمى، و17 للصغرى، والزقازيق 27 للعظمى، و17 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى، و17 للصغرى، وبورسعيد 27 للعظمى، و18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 29 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 33 للعظمى، و22 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و23 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى.

وذكرت أن الأرصاد الجوية تسجل في بني سويف 29 للعظمى، و17 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى، و18 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى، و18 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى، و19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الصعيد

وتصل درجة الحرارة فى قنا إلى 32 للعظمى، و20 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى، و21 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى، و22 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى، و22 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى، و27 للصغرى.

كما تتراوح حالتا البحر الأحمر والمتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 3 أمتار، وحركة رياح شمالية غربية.

وتنشط حركة الرياح على جميع المدن بسبب الكتلة الهوائية الباردة القادمة من أوروبا، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والانحاء: