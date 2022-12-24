انخفاض درجات الحرارة غدا.. القاهرة 13 للصغرى واستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن خاصة الصغري، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن طقسا مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على اغلب الانحاء المصرية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 19 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة أكتوبر 19 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 15 للصغرى، والمنصورة 19 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 18 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى، وسيوة 19 للعظمى و 10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 19 للعظمى و 15 للصغرى، والإسماعيلية 20 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 19 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 19 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 20 للعظمى و 14 للصغرى، والطور 22 للعظمى و 12 للصغرى، وكاترين 19 للعظمى و 4 للصغرى، ورأس سدر 19 للعظمى و 14 للصغرى، و نخل 17 للعظمى و 7 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع 19 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و 14 للصغرى، و الفيوم 19 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 21 للعظمى و 15 الصغرى، و الغردقة 21 للعظمى و 16 للصغرى، و مرسى علم 22 للعظمى و 17 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسيوط 21 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 11 للصغرى، و قنا 21 للعظمى و 12 للصغرى، و الاقصر 23 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 25 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 13 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس حدربة 23 للعظمى و 17 للصغرى.

كما تسجل حالة البحر اعتدال طوال اليوم بارتفاع أمواج يصل الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن و الأنحاء: