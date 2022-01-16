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انخفاض درجات الحرارة غدا.. الصغرى صفر في كاترين وصقيع على مدن الصعيد ليلا

تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 15 للعظمى
عصام عميرة 4:14 م, الأحد, 16 يناير 22 4:14 م, الأحد, 16 يناير 22

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تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 9 للصغري، ليسود طقس شديدالبرودة ليلا على جميع المدن تصل الى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 15 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 15 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 9 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 9 للصغري.

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كما تسجل فى بورسعيد 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 15 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 17 للعظمي و 12 للصغري، وطابا 15 للعظمي و 11 للصغري، وكاترين 8 للعظمي وصفر للصغري، والغردقة 19 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 19 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 6 للصغري.

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درجة الحرارة في الصعيد

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد، على سوهاج 16 للعظمي و 6 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 17 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 17 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 16 للعظمي و 5 للصغري، وشلاتين 22 للعظمي و 11 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، ان يسود طقس بارد نهارا على اغلب المدن ومنها القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة نهارا على جنوب الصعيد.

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وذكرت الأرصاد، أن هناك أمطار متفاوتة الشدة على اغلب المدن، اذ تتساقط امطار خفيفة على القاهرة، وتترواح من خفيفة الى متوسطة على الوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء .

حالة البحر المتوسط

كما تصل حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج يصل الى 2.5متر ورياح شمالية شرقية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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