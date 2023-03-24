انخفاض درجات الحرارة غدا.. أمطار متفاوتة الشدة على المدن تصل لحد السيول على سيناء

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا بمعدل من 5 الى 7 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة البري والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على جميع المدن.

وحذرت الأرصاد من أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المدن، لتشهد أمطار تصل الى رعدية أحيانا ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تصل الى حد السيول على سيناء يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة غدا بسبب منخفض جوي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 21 العظمى و13 الصغرى، والسويس 21 العظمى و 13 الصغرى، والأقصر 29 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 الصغرى، الغردقة 28 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 13 الصغرى،ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في سيوة 24 للعظمى 13 صغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 13 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى، والعريش 21 العظمى و14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 13 صغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 16 الصغرى، و العلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى، والطور 24 العظمى و 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في المنصورة 20 العظمى و13 الصغرى، وأبو سمبل 28 للعظمى و 14 الصغرى، وقنا 28 العظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و16 الصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسيوط

وتسجل درجة الحرارة غدا محافظة أسيوط 25 العظمى و12 الصغرى، ونخل 24 العظمى و 7 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 16 الصغرى، والفيوم 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وقالت الارصاد، إن درجة الحرارة غدا في محافظة الإسماعيلية 22 العظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 14 للصغرى، و6 أكتوبر 22 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

فيما تصل درجة الحرارة غدا في المنيا 23 للعظمى و 10 للصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 20 العظمى و 14 الصغرى، طنطا 21 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتسجل الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 26 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 29 العظمى و 16 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 13 الصغرى.

وتذكر درجة الحرارة في بني سويف 22 العظمى و 13 للصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 21 العظمى و14 الصغرى، ورأس حدربه 31 العظمى و 17 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر أيضا بارتفاع أمواج لاتتجاوز 2 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات والمدن: