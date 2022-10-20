انخفاض درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على الوجه البحري وعظمى الإسكندرية 26

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان حالة الطقس ليلا تكون لطيفة في أول الليل ومائل للبرودة فى آخره، مع تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تصل إلى رعدية على جنوب سيناء وشمال محافظات البحر الأحمر.

كما تنشط حركة الرياح على مدن جنوب سيناء بسرعة 16 عقدة، فيما تعتدل على كافة الانحاء الأخرى، وتسجل على القاهرة 10 عقدات.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمى و 21 للصغرى، و العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 21 للصغرى، و مدينة أكتوبر 28 للعظمى و 20 للصغرى، و دمنهور 28 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمى و 19 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 20 للعظمى ووادي النطرون 28 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 28 للعظمى و 22 للصغرى، و كفر الشيخ 26 للعظمى و 20 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 20 للصغرى، وبورسعيد 27 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى طنطا 26 للعظمى و 20 للصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 24 للصغرى، و شبين الكوم 27 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمى و 21 للصغرى، و نويبع 31 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 30 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 26 للعظمى و 20 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 22 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 29 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 18 للصغرى، و اسيوط 30 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى قنا 35 للعظمى و 21 للصغرى، و الاقصر 34 للعظمى و 20 للصغرى، و اسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 19 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والمدن: