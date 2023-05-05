انخفاض درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والإسكندرية 23 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 28 العظمى و16 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و21 الصغرى، والسويس 28 للعظمى و 17 صغرى، وكاترين 27 العظمى و12 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 16 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 27 العظمى و16 الصغرى.

وتسجل الحرارة في محافظة الوادي الجديد 35 للعظمى و 21 الصغرى، و بني سويف 29 العظمى و 17 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 16 للصغرى، وبنها 28 العظمى و 17 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 العظمى و 17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 20 الصغرى، الفيوم 28 للعظمى و 17 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 27 العظمى و 17 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الأقصر

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، ونخل 31 العظمى و13 الصغرى، والأقصر 34 العظمى و 19 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 23 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في، وأسيوط 30 العظمى و 17 الصغرى ، ورفح 23 العظمى و 16 الصغرى، حلايب 30 العظمى و 20 الصغرى

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى، والطور 32 العظمى و 18 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 18 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 32 للعظمى و 20 صغرى، والغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى و17 الصغرى.

كما تبلغ في رأس سدر 31 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و16 الصغرى. والمنيا 29 للعظمى و 18 للصغرى

نشاط للرياح

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة وعلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى.

و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع الموج 1.5الى 2.5 واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تسجل حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: