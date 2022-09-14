 انخفاض درجات الحرارة غدا.. أجواء خريفية على المدن الشمالية والعظمى 29 في الإسكندرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ موجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة غدا مع بدء فصل الخريف، لتصل على الإسكندرية 29 للعظمى و 24 للصغرى، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة وحتى الوجه البحري، ليسود طقس حار رطب نهارا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في القاهرة 31 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 23 للصغرى، وتصل في بنها 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين 29 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 30 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 32 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الطور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 30 للعظمى و 19 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 للصغرى، ونخل 31 للعظمى و 17 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 34 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في مدن الصعيد تصل في بني سويف 32 للعظمى و 22 للصغرى، و والمنيا 33 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 33 للعظمى و 22 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 39 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المدن و الأنحاء:

