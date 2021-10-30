انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار على القاهرة والإسكندرية متفاوتة الشدة

قالت الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم، وتكون سحب رعدية على الإسكندرية ومناطق من القاهرة الكبري والدلتا يصاحبها تساقط للأمطار على تلك المدن بشكل متفاوت الشدة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غير المستقر تستمر حتي غدا الأحد، مع انخفاض طفيف في رجات الحرارة، واستمرارة تساقط الامطار على تلك المدن، إذ تشير آخر إصدارات النماذج العدادية الى التيار النفاث الذى يعمل على سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة فى طبقات الجو العليا الذى يعمل على تكاثر السحب و تطورها.

تساقط الأمطار على مدار اليوم

وتشهد مدن القاهرة الكبري تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في في صباح اليوم، فيما يسود حالة ممطرة وسحب رعدية على الاسكندرية، مع تعرض السلوم إلى سيول بعد تساقط غزير للأمطار أمس.

سبب انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن سبب انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار وجود منخفض جوي بارد مع نشاط رعدي لسحب عملاقة علي مسطح البحر المتوسط نتيجة تكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات كبيرة من الامطار علي جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ومع الوقت يقترب من السواحل الليبية والمصرية.

ورصدت هيئة الأرصد الجوية، عين للمنخفض الجوي من خلال الأقمار الصناعية حتي يدخل تحت تصنيف الاعاصير المتوسطية.

اختلفت النماذج العددية علي التنبؤ بمسار العاصفة وكميات الأمطار ليكون النموذج الأوروبي الأبعد عن الدقة والأفضل حتي الان الأمريكي GFS والالماني ICON في توصيف الحالة حتي الآن.

أمطار متوسطة الشدة على السواحل

وتتوقع أن تشهد السواحل وشمال الدلتا سقوط الأمطار متوسطة الشدة علي السواحل وشمال الدلتا ومتفاوتة الشدة علي باقي المناطق الشمالية، تمتد الى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى السويس 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 27 للعظمى، و19 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسى مطروح 24 للعظمى، و18 للصغرى، وبورسعيد 26 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى، و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في طابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 30 للعظمى، و20 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى، و22 للصغرى.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و20 للصغرى.