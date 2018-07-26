انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس.. والعظى بالقاهرة تسجل 37 درجة

المال خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.ومن المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة ع

المال خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





ومن المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية غربية، وفى البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية.



بعض درجات الحرارة

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

بورسعيد 32 – 25

شرم الشيخ 38 – 27