انخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب إلى 453 مليون دولار

انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 ليسجل 453 مليون دولار، مقابل 519 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2019، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

وبحسب التقرير، هبطت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 335 مليون دولار، مقارنة بـ 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع التقرير تراجع الصادرات المصرية إلى المغرب بسبب الانخفاض الحاد فى الواردات المغربية من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية الشديدة التى مرت بها المغرب خلال تلك الفترة واختيارها منهج الإغلاق الكامل لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الصادرات المصرية قد بدأت بمنحى تصاعدى خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 125 مليون دولار مقارنة بـ 121 مليون دولار خلال تلك الفترة من عام 2019، إلا أن الربع الثانى والذى شهد عملية الإغلاق التام وفرض الطوارئ الصحية وتقييد الأنشطة الاقتصادية والتجارية أدى الى تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الثانى لتسجل حوالى 89 مليون دولار مقارنة بـ 151 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأفاد بأن الصادرات المصرية عادت لتسجل ارتفاعا خلال الربع الثالث من 2020 مع بدء استعادة جزء من النشاط الاقتصادى والتجارى لتسجل 121 مليون دولار مقارنة بـ 119 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

تقرير: الصادرات تشمل مدخلات الإنتاج والأغذية ومواد البناء والأجهزة المنزلية والمفروشات

ويتنوع هيكل الصادرات المصرية إلى المغرب ليشمل العديد من القطاعات الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج والمواد الغذائية ومواد البناء والأجهزة المنزلية والمفروشات المنزلية والغزول والأسمدة والبقوليات والأعشاب والتوابل.

أما على جانب الواردات المصرية من المغرب فأوضح التقرير، أنها سجلت 118 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 مقارنة بـ129 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وذكر أن الواردات المصرية من المغرب تتمثل فى سيارات الركوب بصفة أساسية والتى حققت زيادة وصلت إلى 85 مليون دولار فى حين انها قد سجلت 95 مليون دولار خلال عام 2019 بأكمله، وإضافة إلى السيارات فإن الواردات المصرية من المغرب تشمل بعض منتجات الأسماك والأسمدة الفوسفاتية.