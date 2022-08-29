انخفاض حاد للأسهم الأوروبية الإثنين وسط محاولات للحد من التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة حادة خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن زادت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.8 % إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعا إذ نزلت 1.4 بالمئة. وقفزت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في شهرين.

وقالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت إن على البنوك المركزية التدخل لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

وجاء ذلك بعد تحذير من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة من أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو.