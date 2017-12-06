انخفاض جديد فى أسعار اللحوم والكندوز يسجل 105 جنيهات

أحمد اللاهونىانخفضت أسعار اللحوم اليوم فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، ليتراوح الكندوز بين 105 و120، و120 للضانى، و140 جنيها.وأرجع تجار فى تصريحات، استمرار هبوط أسعار اللحوم إلى زيادة المعروض منها مع قلة الطلب عليها فى ظل ارتفاع السلع الأساسية.فيما استقرت الدواجن عند 35 جنيهًا

أحمد اللاهونى

انخفضت أسعار اللحوم اليوم فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، ليتراوح الكندوز بين 105 و120، و120 للضانى، و140 جنيها.

وأرجع تجار فى تصريحات، استمرار هبوط أسعار اللحوم إلى زيادة المعروض منها مع قلة الطلب عليها فى ظل ارتفاع السلع الأساسية.

فيما استقرت الدواجن عند 35 جنيهًا لكيلو البلدى، و30 للساسو و24 للبيضاء، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.

واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.

