انخفاض تلكفة التمويل تدعم ربحية جهينه

ارتفعت شركة “جهينه للصناعات الغذائية” بأرباحها بنهاية الربع الأول من العام الجارية، لتصل إلي 80.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 58 مليونا خلال الربع المقارن .

وأوضحت الشركة – في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه – ارتفاع المبيعات بنسبة 21% لتصل إلي 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار خلال الفترة المناظرة، مشيرة إلى أن الربع اﻷول شهد تحسنا في صافي الربح متأثرًا بانخفاض تكلفة التمويل، نتيجة انخفاض حجم الديون البنكية .

وأضافت، أن تعافي السوق الاستهلاكية وبداية ظهور تأثر الخطط واﻹجراءات التى اتخذتها الشركة لتحسين الربحية، والتى سيظهر تأثيرها خلال الفترة المقبلة .

