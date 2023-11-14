انخفاض تكلفة البنزين تدفع التضخم بالولايات المتحدة إلى التباطؤ في أكتوبر

تباطأت معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهرين الماضيين، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2%، خلال الـ12 شهرًا المنتهية في أكتوبر، بانخفاض من 3.7% في سبتمبر، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة يوم الثلاثاء.

وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى انخفاض تكلفة البنزين، مما ساعد على إبطاء وتيرة نمو الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي وتيرة أبطأ قليلًا من معدل 3.7% المسجل في سبتمبر وأغسطس، وتوقّع الاقتصاديون، الذين شملهم استطلاع مؤسسة فاكتسيت، أن يتباطأ معدل التضخم في أكتوبر إلى 3.3% على أساس سنوي.

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم إلى مستوى صفري، مقابل نسبة بلغت 0.4% في سبتمبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يسجل التضخم الشهري 0.1% في أكتوبر.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل توقعات بأن يظل دون تغيير عند مستواه المسجل في سبتمبر عند 4.1%.

وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر إلى 0.2% في أكتوبر، مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي.