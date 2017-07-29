انخفاض تقييم سهم المصرية للدواجن

المال - خاصقالت الشركة المصرية للدواجن، في بيان للبورصة، إن تقييم سهم الشركة بـ 2.13 جنيه للمستثمر قصير الأجل، و3.18 جنيه للمستثمر طويل الأجل، بعد 4 أعوام من آخر تقييم لسهم الشركة، الذي أعده بنك مصر، وحدد سعر السهم بـ 4.03 جنيه.وانخفض سعر سهم المصرية للدواجن في التقييم الأخير، الذي أعدته شركة بر

المال – خاص

قالت الشركة المصرية للدواجن، في بيان للبورصة، إن تقييم سهم الشركة بـ 2.13 جنيه للمستثمر قصير الأجل، و3.18 جنيه للمستثمر طويل الأجل، بعد 4 أعوام من آخر تقييم لسهم الشركة، الذي أعده بنك مصر، وحدد سعر السهم بـ 4.03 جنيه.

وانخفض سعر سهم المصرية للدواجن في التقييم الأخير، الذي أعدته شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، في ظل تقدم شركة نعد للاستثمارات والتنمية، بتقديم عرض لشراء أسهم الشركة بسعر 2.57 جنيه للسهم الواحد، فيما كانت دراسة بنك مصر مرتبطة بمشروع لدمج شركتي المصرية للدواجن، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وفي سبتمبر 2014 أعلنت المصرية للدواجن، عن أن السعر المبدئي لتقييم بنك مصر لسعر السهم هو 4.03 جنيه، في حين قالت شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، أن السعر المقدم من شركة نعد سعرًا مجزيًا لأسهم المصرية للدواجن، كما تبلغ القيمة الدفترية للسهم في 31 مارس الماضي بقيمة1.77 جنيه للسهم.

وأوضحت بروفيشنالز أن مجلس إدارة المصرية للدواجن يرى أن سعر العرض يخضع للقرار الاستثماري للمساهمين، سواء بالاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء، في ضوء رأي المستشار المالي المستقل.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 11 يوليو الجاري، على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من نعد للاستثمارات والتنمية لشراء 62.08% من رأسمال المصرية للدواجن.

ويتداول سهم المصرية للدواجن حاليًا قرب مستوى 2.50 جنيه، ويبلغ رأسمالها 94.6 مليون جنيه، موزعة على 47.3 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه.