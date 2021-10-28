انخفاض تعويضات تأمينات الممتلكات وارتفاع كبير في مطالبات شركات الحياة خلال 8 شهور (جراف)

انخفضت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 بنسبة 7.8% لتبلغ قيمتها 6.8 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما ارتفعت حجم تعويضات شركات تأمينات الحياة بنسبة 39.2% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى لتبلغ قيمتها 8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقا لتقرير شهر أغسطس عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

سداد 14.8 مليار جنيه تعويضات فى 8 شهور

وسددت شركات التأمين المصرية 14.8 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 مقابل 13.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع 12.9%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم الأقساط المحصلة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم الأقساط المحصلة فى تأمينات الحياة خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

وشهدت الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى ارتفاع حجم أقساط التأمين المحصلة من قبل شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 34.5% لتبلغ قيمتها 13.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور حجم الأقساط المحصلة فى قطاع التأمين خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

ارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات والحياة

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة من قبل شركات التأمين على الحياة فى السوق إلى 19.1 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 28%.

الجراف التالى يبين تطور حجم التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

وبلغت حصيلة أقساط قطاع التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 32.9 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 30.6%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم التعويضات المسددة فى تأمينات الحياة خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

أهمية نشاط التأمين

ويعتبر التأمين هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها، وجوهر هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرَّضين لِذات الخطر في مُواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لِبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسط.

الجراف التالى يبين تطور حجم التعويضات المسددة فى قطاع التأمين خلال 8 شهور (القيمة بالمليار جنيه).

وتقوم شركات التأمين وفقا لهذا النظام بجمع الأقساط المُتحصِّلة ثُمَّ يسدد منها تعويضات لمن يتعرضون إلى وقوع تلك المخاطر على الأشخاص أو الممتلكات لتعويض خسائر العملاء والتقليل من وطأة الخطر، ومساعدتهم على تلافى آثار وقوع الخطر .

الجراف التالى يوضح معدلات تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال 8 شهور (النسبة مئوية).