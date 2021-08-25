انخفاض تعويضات التأمين التجاري وارتفاع أقساطه خلال يونيو (جراف)

انخفضت تعويضات التأمين التجارى خلال شهر يونيو الماضى إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة انخفاض 42% ، فيما ارتفعت تعويضات التأمين التأمين التكافلى بنسبة 98.3% خلال شهر يونيو الماضى لتبلغ قيمتها 235.2 مليون جنيه مقارنة بـ 118.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

مؤشرات التأمين التجارى والتكافلى فى يونيو

وانخفض إجمالى تعويضات سوق التأمين 1.9 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة انخفاض 36.5% ، وعلى الجانب الآخر ارتفع إجمالى أقساط التأمين التجارى إلى 4.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى مقابل 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو بلغت 55.1% .

الجراف التالى يوضح تطور أقساط التجارى فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبللغ بالمليار جنيه). </iframe </iframe

وشهدت أقساط التأمين التكافلى انخفاضا بنسبة 18% خلال شهر يونيو الماضى حيث بلغت قيمتها 494 مليون جنيه مقابل 602.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وارتفع إجمالى أقساط السوق إلى 4.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 41.9% .

الجراف التالى يبين تطور أقساط التكافل فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الجراف التالى يوضح أقساط السوق فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

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عن نشاط التكافل

وشركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة لممارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات التجارى فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه)

الجراف التالى يبين تطور تعويضات التكافل فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبلغ بالمليون جنيه).

الجراف التالى يوضح تعويضات السوق فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه). </iframe </iframe

وذلك يتم عبر تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها.

الجراف التالى يبين معدل التغير فى التجارى والتكافل فى يونيو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (النسبة مئوية %).