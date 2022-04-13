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انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي

جاء تراجع سعر صرف العملة اليابانية بسبب تدافع المستثمرين على الدولار الأمريكي
أيمن عزام 5:50 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 5:50 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، حسبما قال متداولون، ما دفع الحكومة هنا للتعبير عن مخاوفها بشأن مثل هذا التقلب في أسواق العملات.

وخلال التداول في طوكيو، انخفضت العملة اليابانية إلى مستوى 126 ينًا مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مايو 2002.

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وفي مؤتمر صحفي، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن “مثل هذه التحركات السريعة للعملة غير مرغوب فيها”.

جاء تراجع سعر صرف العملة اليابانية بسبب تدافع المستثمرين على الدولار الأمريكي مع تزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يثير الشواغل بشأن اتساع فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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