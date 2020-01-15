انخفاض الواردات المصرية من نيجيريا 68.67% خلال 2018

تمثلت أهم بنود الواردات المصرية مننيجريا فى 14 منتجًا هي الوقود المعدني والقهوة والشاي والكاكاو والتوابل وبذور الزيت والثمار الذيتية والقطن

انخفضت الواردات المصرية من نيجيريا بنحو 68.67% لتسجل 122.09 مليون دولار خلال 2018، مقابل 389.73 خلال 2017، وضمت 14 منتجًا وفقًا أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وبحسب التقرير الذى اختصت به الوزارة “المال”، فقد تمثلت أهم بنود الواردات المصرية مننيجريا فى 14 منتجًا هي: الوقود المعدني والقهوة والشاي والكاكاو والتوابل وبذور الزيت والثمار الذيتية والقطن.

كما ضمت الواردات مركبات بخلاف السكك الحديدية وتحضيرات الكاكاو والألومنيوم ومصنوعاته والآلات والمعدات الكهربائية والآلات والأجهزة الميكانيكية .

وبلغ إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1.044 مليار دولار عام 2018 مقابل 605 ملايين دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 72.6%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبه 93.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول بين كينيا في المركز الأول وبلغت قيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 27.5% من إجمالي التكتل.

فيما جاءت زامبيا في المركز الثاني وبلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 25.5% من إجمالي التكتل.

أما السودان فبلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبه 19.9% من إجمالي التكتل.

وبلغت قيمة واردات الكنغو نحو (148.0 مليون دولار) بنسبــه 14.2% من إجمالي التكتـل.

أما ليبيا فبلغت قيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 6.3% من إجمالي التكتل.