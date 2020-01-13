انخفاض الواردات المصرية من فنزويلا 77.63% خلال 2018

انخفضت الواردات المصرية من فنزويلا بنحو 77.63 % لتسجل 8.5 مليون دولار خلال 2018 مقابل 38 مليون دولار خلال 2017، وذلك بفضل خطة وزارة التجارة والصناعة فى ترشيد الواردات ، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد .

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حصلت “المال” على نسخة منه، فقد تمثلت أهم الواردات المصرية فى الحديد والصلب والمنتجات البترولية والجلود ومستلزمات المطابخ ومنتجات من أثاث الحديد والمعدات والمعدات الكهربائية.

ونجحت وزارة التجارة والصناعة فى ترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد ، وهناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 16%، سجلت 8 مليار و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال أول 10 شهور من 2019، إلى أن واردات المنتجات الجلدية انخفضت بنحو 9%، سجلت 160 مليون مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت واردات منتجات الاثاث نسبة 7%، سجلت مليار 385 مليون دولار مقارنة بـنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال إن واردات قطاع الملابس الجاهزة انخفضت 7%، سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، كما هبطت واردات قطاع الطباعة والتغليف 6%، سجلت مليار و450 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.