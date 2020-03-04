انخفاض الواردات المصرية من غينيا 98% خلال 2018

لتسجل 297 ألف دولار خلال 2018، مقابل 23.4 مليون دولار خلال 2017

انخفضت الواردات المصرية من دولة غينيا كوناكرى بنحو 98.73% لتسجل 297 ألف دولار خلال 2018، مقابل 23.4 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات المصرية إلى غينيا لتسجل 7.85 مليون دولار خلال 2018، مقابل 8.34 مليون دولار خلال 2017.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا، بلغت مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.