اقتصاد وأسواق

انخفاض الموز والتين.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020

تباينت أسعار الخضر والفواكه فى الأسواق
الصاوي أحمد 10:54 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 10:54 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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استقرت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة في بورصة الأسواق اليوم الأحد 1-11-2020 وسجلت أسعار الطماطم 10 جنيهات والخيار البلدي 5 والصوب 8 جنيهات والثوم الأبيض 34 جنيها والفلفل الألوان ، وورق العنب 20.

وألمح التجار إلى أن الكوسة سجلت 6.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات،الفلفل الرومي 5 جنيهات، والبصل الأحمر ، والذهبي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، والكرنب 12 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن الفلفل الحامي سجل 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 2.5 إلى 3.5 ، والجزر 6 جنيهات والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

وأضافوا أن الفاصوليا بـ 5 إلى 7 جنيهات ، والبامية 20 جنيها للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة ، والليمون تراوح من 5.5 إلى 12 جنيها للكيلو.

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ولفت التجار إلى أن سعر الموز انخفض ليتراوح بين 7.5 إلى 15 جنيها مقابل 10 جنيهات لأقل سعر والبلح الأسود 7.5، والتفاح الأحمر من 20 إلى 25 جنيها والتفاح الأخضر من 20 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلى 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وأفاد التجار بأن العنب البلدي سجل 7.5 جنيه والكنتالوب 7.5 جنيه، والمانجو نعومي 30 ،والعنب البناتي 15 جنيها ، والكمثرى 15 جنيها ، والخوخ 30 جنيها.

وأضاف التجار أن المانجو الزبدية بـ 15 ، والبرتقال أبو سرة من 5 إلى 6.5 جنيه ، والبرقوق 20 جنيها ، والجوافة 4 إلى 5 والرمان بين 3.5 جنيه إلى 6.5 ، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 جنيها والمانجو “تيمور” 30 جنيها ، والتين انخفض إلى ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

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اسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 20 جنيها

الباذنجان العروس :3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيهات

الفلفل الرومي : 5 جنيهات

الفلفل الحامي :5 جنيهات

الفلفل ألالوان : 20 جنيها

البامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

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موز بلدي :12 جنيها

العنب البناتي الأحمر :15 جنيها

العنب البلدي: 7.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر:25 جنيهًا

 بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب:7.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد وسجل قفص الطماطم 100 إلى 180جنيها والبطاطس والباذنجان من 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه، والليمون 4 إلى 6 جنيهات، والكمثرى 8 جنيهات والجوافة 2.5 إلى 3 والكانتالوب 5 جنيهات والكوسة 4.5 والجزر في سوق الجملة 4.5 جنيه، والفلفل الرومي 5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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