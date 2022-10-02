انخفاض الموز .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 2-10-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التذبذب اليوم الأحد 2- 10- 2022 وتراجعت الطماطم إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها ، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه والبطاطا 3.5 جنيه، والفلفل الحار 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 80 جنيها ، والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 13 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 8 إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر العنب الأسود 15 جنيها ، والأخضر 15 جنيهات ، والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 12 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ومانجو الفونسو 18 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار أن سعر التين الأبيض بـ 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات ، والبرتقال البلدي 15 جنيها ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.