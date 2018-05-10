انخفاض الملاءة المالية وراء إيقاف الجزيرة عن التداول بالبورصة

شريف عمر :أعلنت لجنة العضوية بالبورصة، حظر استفادة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.وقال حسبن الصوالحى، العضو المنتدب للجزيرة، إن قرار لجنة العضوية جاء لرؤيتها أن الملاءة

شريف عمر :

أعلنت لجنة العضوية بالبورصة، حظر استفادة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.

وقال حسبن الصوالحى، العضو المنتدب للجزيرة، إن قرار لجنة العضوية جاء لرؤيتها أن الملاءة المالية للشركة منخفضة، ولا تتناسب مع حجم أعمالها المرتفع، بما قد يعرض السوق للخطر، موضحا أن الشركة ردت على كل ملاحظات اللجنة، فى إطار سعيها إلى حل الأزمة.

وتابع – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – :” حصلنا على قرض مساهم من المساهمين الرئيسيين، حسب الشروط المطبقة فى السوق، كما أن تخطينا العديد من عمليات المراجعة من جانب جهات سوق المال”.

وأضاف : “أطالب إدارة البورصة بالتأكد من التزام كل شركات السمسرة بالمعايير الموضوعة، وما إذا كانت تطبق عليهم بعدالة، فى ظل إجراء العديد من شركات السمسرة لنفس الخطوات التى قامت بها الجزيرة، كما أن اللجنة لم تمنحنا الفرصة الكافية لإزالة المخالفات المنسوية”.

واختتم : “ملتزمون بقرار لجنة العضوية، ونسعى إلى إزالة المخالفات فى أقرب وقت، وعقدنا العديد من اللقاءات من اللجنة فى السابق للحل”.

وكانت لجنة العضوية قد أعلنت اليوم، على شاشة التداول بالبورصة، حظر تواجد أي من العاملين بشركة الجزيرة، في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءًا من جلسة 13 مايو، وذلك لحين تحقق لجنة العضوية من إلتزام الشركة بتصويب المخالفات المنسوبة إليها.

وجاءت شركة الجزيرة في المركز الـ 16 عن تعاملات شهر أبريل الماضي، ونفذت تداولات بقيمة 1.138 مليار جنيه، آمنت لها حصة سوقية 1.5 %، لتتراجع بذلك مركزين عن ترتيبها في شهر مارس الماضي، والذي حققت فيه تداولات بقيمة 1.523 مليار جنيه، بحصة سوقية 1.8%، فى حين احتلت المركز الـ 13 خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل 2018، ونفذت تداولات بقيمة 5.048 مليار جنيه بحصة سوقية 1.9%.

