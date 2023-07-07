انخفاض المفروم.. أسعار اللحوم اليوم في أسواق الجمعة الموافق 7-7-2023

تأرجحت أسعار اللحوم في مصر، في إطار هدوء المبيعات، عقب اختتام موسم عيد الأضحى، اليوم الجمعة 7-7-2023، وسجل ربع المفروم المستورد 40 جنيهًا في السوق. ومن الجدير بالذكر قيام وزارة الزراعة بالمشاركة في الإشراف على التضحية بآلاف الرءوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضًا في السعودية.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو- حسب المنطقة- والضاني 260 إلى 420 جنيهًا بمحالّ الجزارة، واللحوم المجمدة 210 جنيهات، والكبدة المجمدة 110 جنيهات، والكبدة الضاني 430 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيهًا، واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 270، واللحوم السوداني المبرَّدة 280 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والسجق المستورد 100 جنيه، والسجق البلدي 240 جنيهًا إلى 300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه، حسب الجودة.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 137 جنيهًا، والجاموسي 115و125 جنيهًا للكيلو.

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألفًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة: 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخية “: 230 جنيهًا

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيهًا

أسعار اللحوم الهندي: 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380 و420 جنيهًا

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيهًا إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.