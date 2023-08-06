انخفاض المفروم.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الأحد 6-8-2023 وتأرجح أسعار الكندوز البلدي بين 280 جنيها و405 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى ولحمة الرأس 180 جنيها، بينما سجل الكيلو في المبادرات الحكومية والمنافذ 200 جنيه للكيلو و المجمد البقري 210 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 320 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيها بدلا من260 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها والجاموسي 115و125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية : 260 جنيها إلي 405 جنيهات للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” : 200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم المبردة :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار المفروم البلدي:250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 400 جنيه

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه