انخفاض المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-6-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-6-2021 الاستقرار نتيجة الموجة الحارة ، وبلغ متوسط سعر المانجو من 10 إلي 25 جنيها ، مقابل 15 وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه ، وسعر الكنتالوب من 3.5 إلى 5 جنيهات وتباينت أسعار الخيار ، والبطاطس ، وسجل الفلفل الألوان من 10 إلى 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات ، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية 10 إلى 14 جنيها ، والبصل الأحمر، والذهبي من 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات، والبامية الفلاحي 14 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض من جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف جنيه للكيلو ، والبطاطس 6.5 جنيه، والملوخية من 6 إلي 7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 30 جنيها ،الثوم الأحمر 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 10 جنيهات إلى 24 جنيها، والفلفل الألوان من 10 إلى 16 جنيها، الفاصوليا 6.5 جنيه ، ورق العنب 20 جنيها ، والبامية الحمراء 15 جنيها.

وأضافوا أن سعر الباذنجان الرومي 3.5 جنيه، والبصل الأحمر ، والأبيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 5 إلى 7.5 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر الجزر تراوح من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8، والكرنب 6 إلى 10 جنيهات للواحدة.

ولفتوا إلى أن سعر الباذنجان الأبيض 4 جنيهات ، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات ، والخس الكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية : 14 جنيها

البصل : 4 جنيهات

الطماطم : 3.5 جنيه

البطاطس : 6.5 جنيه

الثوم : 30 جنيها

الكوسة : 8 جنيهات

الفاصوليا: 6.5 جنيه

الباذنجان الابيض: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الحامي: 8 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الأحمر / الأخضر: 15 جنيها

الجوافة : 20 جنيها

الكنتالوب: 4 جنيهات

البرقوق: 30 جنيها

البرتقال الصيفي: 5 جنيهات

التفاح المستورد : 35 جنيها

الخوخ : 20 جنيها

الكمثري : 40 جنيها

الافوكادو : 40 جنيها

البطيخ : 20 جنيها للواحدة

التفاح البلدي : 15 جنيها

المانجو : 10إلى 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وتراوح قفص الطماطم وزن 18 كجم من 25 جنيها إلى 55 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 275 قرشا، والبطاطس من 250 قرشا إلى 375 قرشا.

وتأرجحت أسعار الخيار من 2 إلى 4 جنيهات ، والجزر “بدون عرش” من 225 قرشا إلى 250 قرشا، والباذنجان الرومي من 200 قرش إلى 250 قرشا، والباذنجان العروس من 250 قرشا إلى 300 قرش.

وسجل سعر القلقاس 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 10 إلى 17 جنيها ، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 3 إلى 4 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.