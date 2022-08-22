انخفاض المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 22-8-2022

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة الأثنين 22- 8- 2022 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ،والبامية 25 جنيها ،والفلفل الحامي 8 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والباذنجان 3.5 جنيه الي 5 جنيهات ،في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 100 جنيها ، والفلفل الحار 4 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 35 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر من 8 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 50 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الابيض ب15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .