انخفاض المانجو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20-7-2023

شهدت أسعار الخضراوات و الفاكهة تذبذبًا اليوم الخميس 20-7-2023، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف الجنيه إلى 6.5 جنيه، والعنب الأحمر والمانجو السكري 20 جنيهًا، والخيار والباذنجان 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان الرومي 12جنيهًا، والبطاطس 11 جنيهًا، والبصل 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بسوق التجزئة طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 11 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، و الفاصوليا 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم 30 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 18 إلى 22 جنيهًا، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 22 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 25 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الشمام تراوح من 7 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والبرتقال 17 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 25 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وكشف التجار أن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 25 جنيهًا.