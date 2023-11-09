انخفاض الليمون والطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-11-2023

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينها، اليوم الخميس 9-11-2023، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبصل 26 جنيهًا، والكوسة والخيار 10 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 12 جنيهًا، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية والبسلة 35 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان المخدد 6 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وذكر التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.