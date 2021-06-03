انخفاض الليمون ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 3-6-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين الخميس3-6-2021 وتراجع التفاح البلدي والبرقوق والليمون، واستقر كل من الفلفل،الطماطم ،الخيار،وارتفاع العنب والمشمش في السوق ،وتراوح كيلو الطماطم في التجزئة من 2جنيه ونصف إلي 4جنيهاتةبدلا من 3.5جنيه ،و القفص وزن 20كيلو من 25إلي 50جنيها.

وقال التجار أن الخيار البلدي استقر عند 5إلي 8جنيهات،والخيار الصوب 6جنيهات،والبصل الأحمر،والذهبي3.5إلي 4جنيهات،والكوسة 4إلي10بدلا من 8جنيهات،والبامية من10إلي14جنيها.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف إلى 3جنيهات ،والبطاطس 5جنيهات إلى 6جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي8جنيهات،والثوم الأبيض 24جنيها ، الثوم الاحمر 35جنيها .

ونوه التجار أن سعر الليمون سجل من 10إلي 32جنيها مقابل 25إلي26جنيها،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،والبسلة7جنيهات،الفاصوليا 10جنيهات إلى 12،ورق العنب 12إلي 14جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 4جنيهات إلى 6جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات إلى 8جنيهات،والفراولة 5إلي 6.5جنيه .

واشار التجار الي أن سعر الجزر تراوح بين5جنيهات إلى6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 7،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

واضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض من 6إلي8جنيهات،والباذنجان العروس الأسود5جنيهات إلى8جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:16جنيها

البامية :10جنيهات

البصل :3.5جنيه

الطماطم :4جنيهات

البطاطس :6جنيهات

الثوم :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 12جنيها

الباذنجان الابيض: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 6جنيهات

الليمون: 10إلي20جنيها

الفلفل الرومي: 7جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:7جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات للواحدة

ربطة الخضرة: 50 قرشا

و الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 10إلي 20جنيها

المشمش :20جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:6جنيهات

البرقوق:40جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :30جنيها

الخوخ :15جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتفاوتت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس و تراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 50جنيها،والكيلو 125قرش إلى250قرش،والبطاطس جملة من 175قرش إلى375قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من جنيهين إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 250قرش،والباذنجان البلدي من 200قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى400قرشا.

واستقر سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 10إلي 19جنيها ،والبسلة 7جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.