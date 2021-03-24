انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 24-3-2021

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء 24-3-2021 نتيجة تقلبات السوق ، وتذبذب حركة البيع وبلغ سعر قفص الطماطم 25 إلى 55 جنيها بزيادة 5 جنيهات والبطاطس 260 قرشا بزيادة 60 قرشا وانخفاض الليمون والفاصوليا والبسلة طبقا لتجار خضار وفواكه.

وأكد التجار أن أسعار البطاطس من 100 قرش إلى 260 قرشا حيث سجلت والبطاطس الجبلي 130 إلي 160 قرشا، وبطاطس سيناء 160 إلي 175 وبطاطس فلاحي 200 إلى 250 قرشا.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراجع إلي 120 قرشا بدلا من 150 قرشا ، والباذنجان الرومي “إسماعيلية” 350 قرشا ، والثوم الأحمر 9 جنيهات ، بينما سجلت أسعار الفلفل الرومي من 3.5 إلى 4.5 جنيه اليوم.

وأضاف التجار أن الثوم الأبيض تأرجح بين 6 إلى 6.5 سعر الباذنجان العروس الأسود انخفض ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات للكيلو الواحد في محلات الجملة للخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الأبيض انخفض 50 قرشا حيث بلغ 3.5 إلى 4 بدلا من 4.5 جنيه ، والباذنجان الملون 4.5 إلي 5.5 جنيه بتراجع خمسين قرشا ، والليمون تراجع جنيهين ليسجل 10 إلي 12 جنيها ، والكوسة ارتفعت بين 150 قرشا إلى 250 قرشا بدلا من جنيه إلى جنيه ونصف ، والليمون”أضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن سعر البسلة انخفض أيضا إلى 3 جنيهات و3.5 جنيه مقابل 4 إلى 5 جنيهات ، والفاصوليا 3 جنيهات إلى 6 بدلا من 7 إلي 12 ، والجزر بعرشه ، يبدأ من خمسين قرشا بدلا من 75 قرشا إلى 100 قرش بعرشه، وجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175 قرشا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وسجل سعر قفص الطماطم بين 25 جنيها إلى 55 جنيها ، وزن 20 كيلو جرام ، والكيلو من جنيه وربع إلى جنيهين ونصف ، للبيع جملة والقطاعي من جنيهين إلى 3.5 جنيه للكيلو.

وأوضح التجار أن البصل المقور تراوح بين 125 قرشا حتى 150 قرشا ، والبصل الجديد 150 قرشا إلى 175 قرشا ، والبصل القديم من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه ، والخيار الصوب بين 175 إلي 200 قرش ، والخيار الجديد “الصوب” جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه، وخيار بلدي عالي الجودة “بلطيم” 3 إلي 4.5 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحامي “اوميجا “تراوح بين 6 إلى 8 جنبهات، والفلفل الصعيدي الحار بين 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الفلاحي 3.5 إلى 4 جنيهات.

وقال التجار إن أسعار البطاطا الحلوة تأرجحت بين 2 إلى 3 جنيهات والقلقاس 4 إلى 5 جنيهات ، والبطيخ 15 جنيها للواحدة والجوافة 5 جنيهات ، والكنتالوب 4 والتفاح المستورد 12 جنيها والموز 7.5 جنيه والفراولة 3.5 جنيه والبلح الأسود 5 جنيهات.