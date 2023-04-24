انخفاض الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 24-4-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 24-4-2023، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والبسلة 18 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 40 جنيهًا، بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن قفص الطماطم في سوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 110 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات، والسبانخ والملوخية 14 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 40 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 12 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل المقور 15 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والقلقاس 13 جنيهًا، وورق العنب 20 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا، والبامية 70 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 8 جنيهات، والليمون 28 جنيهًا، والثوم 8 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البرتقال أبو سرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 80 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكاكا 20 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 100 جنيه، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.

أسعار الخضر والفواكه

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأخضر تراوح من 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 30 جنيهًا للواحدة.

وألمح التجار إلى أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، واليوسفي البلدي 15 جنيهًا.