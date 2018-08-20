انخفاض الليرة يهوى بمبيعات السيارات بتركيا 35.6%

شريف عيسى:تسبب انخفاض قيمة الليرة فى تراجع مستويات مبيعات سيارات الركوب بتركيا 35.9% خلال يوليو من هذا العام، لتسجل 52,7 ألف وحدة.وشهدت مبيعات السيارات فى السوق التركى تراجعًا خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة تصل إلى 16%، بإجمالى 406,1 ألف سيارة.وقال تقرير صادر عن مؤسسة فو

شريف عيسى:

تسبب انخفاض قيمة الليرة فى تراجع مستويات مبيعات سيارات الركوب بتركيا 35.9% خلال يوليو من هذا العام، لتسجل 52,7 ألف وحدة.

وشهدت مبيعات السيارات فى السوق التركى تراجعًا خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة تصل إلى 16%، بإجمالى 406,1 ألف سيارة.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات أنه خلال العام الجارى شهد الإقتصاد التركى تدهورًا فى مؤشراته مع ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، الأمر الذى أثر بالسلب على معدلات الطلب المحلى.

وانهى سوق السيارات التركى على تراجع فى مبيعاته خلال الربع الثانى بنسبة 20.5%، بإجمالى 194,9 ألف سيارة، بعد النمو الذى حققه السوق والذى بلغ 1.5%، بإجمالى 158,4 ألف وحدة.

وعن أداء العلامات التجارية خلال يوليو، احتلت فولكسفجان صدارة الماركات الأعلى مبيعًا بسوق السيارات التركى خلال يوليو، بعد تمكنها من بيع 2414 وحدة، بتراجع 37.7% مقارنة بنفس الشهر من 2017.

وجاءت فولفو فى المرتبة الثانية بإجمالى 1463 سيارة تم تسليمها خلال يوليو من هذا العام، بتراجع عن العام الماضى بنسبة 69%.

وحصدت كيا المرتبة الثالثة فى القائمة خلال يوليو بإجمالى 1440 سيارة تم بيعها، بتراجع 10.8% خلال نفس الشهر من العام الماضى.

واستطاعت تويوتا اقتناص المرتبة الرابعة بعد ان تمكنت من بيع 858 وحدة خلال يوليو، بتراجع 43% عن العام الماضى.

أما المركز الخامس فكان من نصيب العلامة التجارية الفاخرة أودى والتى هبط مستويات مبيعاتها بنسبة 38%، لتسجل 783 سيارة.