انخفاض الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-11-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-11-2023 وتأرجحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12جنيهًا، والبصل 26 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 16 جنيهًا، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، طبقًا لعدد من التجار والباذنجان الرومي 5 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 12 جنيهًا، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات بدلًا من 16 جنيهًا، والبامية والبسلة 35 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان المخدد 7 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 16 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، بدلا من 7 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأكد التجار بأن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأشار التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه، و25 جنيهًا.

وأوضح التجار إن سعر البرتقال أبوسره 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.