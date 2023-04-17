انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17-4-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والجزر 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والباذنجان العروس 12 جنيها والبسلة 18 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 60 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 13 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

ولفت التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 22جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 60 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان العروس 15 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 80 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 9 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 8 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .