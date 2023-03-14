انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-3-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-3-2023 وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض والعروس والكوسة من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والخيار 10 جنيهات والطماطم والجزر 8 جنيهات و البصل الأحمر 15 جنيها والفاصوليا 20 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلى 145 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 3 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 18 جنيها و الفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 20/ 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 10 جنيهات .

وأكد التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 6.5 جنيه والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.