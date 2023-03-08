انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-3-2023

انخفضت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الاربعاء 8-3-2023، وتأرجح سعر الكوسة بين 5 جنيهات إلى8 جنيهات و الباذنجان العروس بين 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والطماطم والجزر والخيار 6.5 إلى 8 جنيهات ،و البصل 20 جنيها والفلفل البلدي 24 جنيها ،والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

وأشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120جنيها إلي 150جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 3 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والقلقاس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة ،والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات ـ والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 18 جنيها و الفاصوليا 32 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها علي الاكثر والباذنجان الملون 12 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها ،والبصل الأصفر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها،والكوسة 8 جنيهات ،و البطاطس 7.5 جنيه، والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 إلى 15جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .